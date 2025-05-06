Завершилась подача заявок на участие в программе «Герои Подмосковья»

Этап подачи заявок на участие в кадровой региональной программе «Герои Подмосковья» завершился 30 апреля. 5 мая в 12:00 стартовало онлайн-тестирование. Оно продлится до 12:00 7 мая.

В проекте захотело участвовать около 2450 человек из 67 регионов России. Мужчин — 2392, женщин — 54. Из них 1144 — действующие бойцы специальной военной операции. Подавляющее большинство заявок поступило из Подмосковья — 2000, Москвы — 202, остальные 253 — из других регионов страны.

Из всех участников представителей ВС РФ — 1351 человек, сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств — 271. 834 заявки поступило от бойцов СВО, которые раньше работали в гражданских профессиях: муниципальные и государственные служащие, сотрудники госкомпаний и частного бизнеса.

Среди тех, кто выразил желание участвовать в проекте «Герои Подмосковья» больше 700 человек имеют государственные награды: 3 Героя России, 345 обладателей медалей «За отвагу», 240 — орденов Мужества, 155 — медалей Жукова, 112 — медалей «За боевые отличия», 157 — «За воинскую доблесть», 96 — медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» и 42 обладателя Георгиевского креста.

Герои Подмосковья

Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО стартовала в Московской области. Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе проходил до 30 апреля. Затем участникам нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 5 по 7 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется в сентябре 2025 года и продлится ровно год — до сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.