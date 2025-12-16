«Засланные казачки»: откуда запускали дрон, пытавшийся атаковать «Варшавянку»

Попытка украинской армии атаковать российскую подлодку проекта «Варшавянка» в акватории военно-морской базы в Новороссийске оказалась безуспешной, но случившееся подняло вопросы о том, как вражеский дрон проник в бухту и как видео атаки попало в руки Киева. Военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с MK.Ru не исключил, что украинцам могли помогать завербованные диверсанты — «спящие ячейки».

По мнению Дандыкина, беспилотник мог быть спущен на воду с проходящего мимо судна, а затем самостоятельно дойти до цели. Кроме того, не исключено, что аппарат контролировался специалистами во время всего заплыва до новороссийской базы.

Военный эксперь также обратил внимание на регулярное присутствие британских разведывательных самолетов над акваторией Черного моря, чья аппаратура позволяет поддерживать связь и осуществлять наведение дрона на больших расстояниях.

«Надо понимать, что имеем дело с коварным, хитрым и умным врагом», — подчеркнул Дандыкин.

Вместе с тем эксперт предположил, что в операции могли участвовать диверсанты, находящиеся непосредственно в Новороссийске. По его мнению, в этом вопросе особое внимание следует уделить беженцам, приехавшим с новых территорий, а также бывшим военнослужащим ВСУ, оставшимся в Крыму после 2014 года.

«И это самые действенные силы, которые они могут применить против нас», — отметил Дандыкин, добавив, что «засланные казачки» могли выполнять функцию наводчиков.

Минобороны РФ заявляло, что информация украинских спецслужб об уничтожении российской подводной лодки «Варшавянка» в Новороссийске не соответствует действительности. Ни один корабль не получил повреждения.

Тем временем российские войска освободили населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области.

