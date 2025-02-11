Запускается федеральный проект «СВОй бизнес» для участников СВО

«Единая Россия», «Опора России» и Корпорация МСП запускают федеральный проект «СВОй бизнес» для участников спецоперации и членов их семей. Участники проекта получат опыт развития предпринимательского дела, передает пресс-служба партии.

Программы обучения проекта «СВОй бизнес» пройдут на площадках штабов общественной поддержки «Единой России» в марте–апреле 2025 года в четырех пилотных регионах. К ним привлекут действующих успешных предпринимателей, принимавших участие в специальной военной операции. Они поделятся опытом создания и развития предпринимательского дела, выступят наставниками для ветеранов по созданию и выстраиванию бизнеса.

«Будем проводить образовательные модули для участников СВО, членов их семей, жителей новых регионов по основам предпринимательства. Планируется, что в обучающей программе смогут принять участие не менее 500 человек в год. Наша задача — создать понятные, доступные, простые образовательные блоки. Каждый участник проекта „СВОй бизнес“ получит полный комплекс поддержки, начиная от подбора инструментов для развития предприятий, консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности и заканчивая постоянной поддержкой со стороны профильных специалистов и наставников», — рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев по итогам заседания общественного совета партпроекта «Предпринимательство».

Проект «СВОй бизнес» направлен на адаптацию участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей к гражданской жизни через развитие предпринимательских навыков и открытие собственного бизнеса, сообщил председатель общественного совета партпроекта «Единой России» «Предпринимательство», президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Кто-то в своих селах захочет стать фермером, кто-то в городах — запустить производство, кто-то захочет открыть медицинский кабинет, ведь на СВО много женщин-медсестер, выполняющих героический подвиг по возвращению наших солдат в строй. Во всем этом, конечно, нужны предпринимательские навыки. Они уже структурированы многими нашими институтами развития, образовательными учреждениями. Для этих целей „Опора России“ организует бизнес-визиты участников образовательного модуля на предприятия организации, будет привлекать спикеров, действующих успешных предпринимателей, а также обеспечит сопровождение участников программы наставниками по окончании обучения», — рассказал он.

Инициативу поддержал председатель комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, участники СВО смогут получать поддержку своего бизнеса одним пакетом.

«Все доступные меры поддержки, которыми смогут воспользоваться участники проекта, будут упакованы в единую услугу. Получая ее, они будут иметь доступ к специально разработанным обучающим бизнес-курсам, финансовым инструментам, включая социальные контракты и гранты для открывающих свое дело, льготные кредитные программы и микрозаймы от государственных МФО, гарантии и поручительства для привлечения средств в банках. Единая услуга будет предоставляться на Цифровой платформе МСП.РФ», — рассказал Павел Малков.

Организацию проведения и координацию обучающей программы «СВОйбизнес» возьмет на себя Корпорация МСП. Ее специалисты постоянно будут на связи с ветеранами и их семьями, помогут решать необходимые вопросы на каждом этапе ведения своего дела.

«Мы будем помогать участникам проекта всем необходимым. Это образовательная, методологическая и юридическая поддержка по вопросам открытия и развития своего бизнеса ветеранами СВО. Корпорация МСП также обеспечит доступ к полному комплексу инструментов развития бизнеса, в том числе через цифровую платформу МСП.РФ. Наши специалисты обладают широкой экспертизой в вопросах поддержки предпринимателей, которой в полном объеме смогут пользоваться ветераны СВО», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство», депутат Госдумы Альфия Когогина подчеркнула важность реализации конкретных целей по развитию предпринимательства.

«Президент поставил задачу обеспечить опережающий рост сектора МСП в сравнении с ВВП, увеличить минимум в семь раз выручку малых технологических компаний, создать достаточную промышленную инфраструктуру для индустриального малого и среднего бизнеса. Задача партийного проекта — способствовать реализации национальных целей», — сказала она.