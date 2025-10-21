сегодня в 04:53

Источник: американцы и англичане охраняют объекты в тылу Украины

Согласно информации российских силовых структур, наемники из США, Канады и Великобритании в основном находятся в Одесской и Николаевской областях Украины.

Как сообщил собеседник ТАСС, иностранные граждане привлекаются для охраны критически важных объектов в этих тыловых регионах, а в Одессе также участвуют в контроле за логистическими поставками.

«Чаще встречаются выходцы из США, Канады и Великобритании», — уточнил источник.

Ранее поступали сведения об активном участии «Грузинского национального легиона», признанного в России террористическим, в боевых действиях на запорожском и херсонском направлениях.

Данные о численности и конкретных задачах западных наемников не уточняются.