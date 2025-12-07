Западные инструкторы столкнулись с реальностью окопной войны на Украине

Познакомившись с методами ведения боевых действий на Украине, британские военные инструкторы признали, что их классические представления об окопной войне далеки от местных реалий. Как сообщает Business Insider , западная доктрина, предполагающая оборудование укреплений по строительным нормам, оказалась неэффективной на передовой.

Британский офицер майор Магуайр, руководивший подготовкой украинских войск в рамках операции Interflex, отметил, что инструкторы изначально полагали, будто окопы на Украине будут «довольно чистые и аккуратные». Однако на практике они столкнулись с беспорядочными, разрозненными и «грязными» укреплениями, где украинские военные не тратили время на удаление корней деревьев или обустройство дренажа.

Ключевое отличие заключается в условиях: если на британских полигонах окопы строятся с использованием обработанной древесины и гравия, то на украинском фронте траншеи — это вопрос выживания под постоянными артиллерийскими обстрелами и атаками дронов. В таких условиях стремление к идеальному окопу может стоить жизни, а риск даже при забросе тел с поля боя остается крайне высоким.

Этот опыт вынудил Великобританию скорректировать собственную программу подготовки, адаптировав ее к условиям высокоинтенсивного конфликта, где скорость и практичность важнее строительных норм, указано в публикации.

