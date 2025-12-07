Западные инструкторы столкнулись с реальностью окопной войны на Украине
Познакомившись с методами ведения боевых действий на Украине, британские военные инструкторы признали, что их классические представления об окопной войне далеки от местных реалий. Как сообщает Business Insider, западная доктрина, предполагающая оборудование укреплений по строительным нормам, оказалась неэффективной на передовой.
Британский офицер майор Магуайр, руководивший подготовкой украинских войск в рамках операции Interflex, отметил, что инструкторы изначально полагали, будто окопы на Украине будут «довольно чистые и аккуратные». Однако на практике они столкнулись с беспорядочными, разрозненными и «грязными» укреплениями, где украинские военные не тратили время на удаление корней деревьев или обустройство дренажа.
Ключевое отличие заключается в условиях: если на британских полигонах окопы строятся с использованием обработанной древесины и гравия, то на украинском фронте траншеи — это вопрос выживания под постоянными артиллерийскими обстрелами и атаками дронов. В таких условиях стремление к идеальному окопу может стоить жизни, а риск даже при забросе тел с поля боя остается крайне высоким.
Этот опыт вынудил Великобританию скорректировать собственную программу подготовки, адаптировав ее к условиям высокоинтенсивного конфликта, где скорость и практичность важнее строительных норм, указано в публикации.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.