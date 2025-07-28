Замуж ради выплат: суд под Брянском признал брак с погибшим бойцом СВО фиктивным

Красногорский суд Брянской области принял решение о признании фиктивным брака, который был заключен между бойцом СВО Сергеем Х. и инспектором по воинскому учету Еленой С., сообщает Baza .

Суд был 25 июля. Брак заключили в октябре 2023 года, а через полгода после свадьбы мужчина погиб на спецоперации. Суд признал брак недействительным и обязал аннулировать запись в ЗАГСе.

На фиктивный брак пожаловались родные мужчины. Они рассказали, что инспектор по воинскому учету узнала, что у Сергея Х. нет близких родственников и военной подготовки, поэтому решила заключить с ним «перспективный» брак ради выплат.

Роспись провели без праздника и даже без штампа в паспорте, так как Елена С. не захотела его ставить. На следующий день боец отправился в зону СВО и вскоре погиб. Сразу после этого вдова обратилась за компенсацией, а также получила полагающиеся выплаты.

Позднее между женщиной и родными погибшего начался конфликт, который завершился в суде. После долгих заседаний и разбирательств в деле брак признали фиктивным и аннулировали.