Зампред Забелин: особый подход делает программу «Герои Подмосковья» уникальной

В Подмосковье реализуется программа «Герои Подмосковья», которая направлена на повышение компетенций у ветеранов СВО. Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал РИАМО об особенностях программы.

По словам Забелина, главным отличием является системный подход к составлению программы обучения, где акцентируется внимание на конкретные потребности и опыт ветеранов СВО.

«Мы уделяем первостепенное значение психологической реабилитации и адаптации. Для каждого героя создается индивидуальная программа обучения», — рассказал Забелин.

По словам зампреда правительства региона, главная задача «Героев Подмосковья» — это не просто получение новой профессии, а признание героизма и возвращение участника в мирное общество на новом, достойном уровне.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа „Герои Подмосковья“ очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.