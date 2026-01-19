Замкомандира отряда «Медведи» рассказал о боях в Пальмире и за Донбасс

Заместитель командира отряда спецназа «Медведи» Атаман рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице о своем участии в боях за Донбасс, штурме сирийской Пальмиры и аэропорта Гостомель, а также поделился историями о ранениях и спасении на фронте, сообщает RT .

Заместитель командира добровольческого отряда беспилотных систем «БАРС-37» группировки «Днепр» Атаман участвовал в освобождении Донбасса в 2014 году, дважды заходил в сирийскую Пальмиру и штурмовал аэропорт в Гостомеле в 2022 году. Он неоднократно попадал под обстрел, в том числе под огонь БМП и снайперов. Однажды танковый снаряд пролетел всего в 10 сантиметрах от него.

Первое серьезное ранение Атаман получил во время боев за Изюм. В результате взрыва артиллерийского снаряда у него была повреждена диафрагма и лопнула почка. После госпитализации он полтора года работал инструктором, а затем вернулся в строй.

Однажды осколок попал в Атамана, но его спас блокнот, который лежал в нагрудном кармане после совещания.

«В нагрудном кармане лежал блокнот. Скорее всего, благодаря этому осколок, пробив его, поменял траекторию, прошел вдоль ребер, разрезав их, и остановился возле позвоночника», — рассказал Атаман.

Он отметил, что физическая подготовка и крепкий мышечный каркас также помогли ему выжить в сложных ситуациях.

