Замглавы села Мокрая Орловка пострадал при обстреле ВСУ Белгородской области

сегодня в 17:07

«От всей души желаю Игорю Ивановичу как можно скорее прийти в себя после ранения!» — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавшего в тяжелом состоянии доставили Грайворонскую ЦРБ. В настоящее время Кушнареву оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Глава региона добавил, что Игорь Кушнарев недавно стал частью команды администрации Грайворонского округа. Он начал работать вместе с новым главой Дмитрием Панковым.

После начала СВО Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников со стороны киевского режима.

