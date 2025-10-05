Замглавы села Мокрая Орловка пострадал при обстреле ВСУ Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Заместитель главы населенного пункта Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Игорь Кушнарев получил ранение при минометном обстреле ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«От всей души желаю Игорю Ивановичу как можно скорее прийти в себя после ранения!» — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что пострадавшего в тяжелом состоянии доставили Грайворонскую ЦРБ. В настоящее время Кушнареву оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Глава региона добавил, что Игорь Кушнарев недавно стал частью команды администрации Грайворонского округа. Он начал работать вместе с новым главой Дмитрием Панковым.
После начала СВО Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников со стороны киевского режима.
