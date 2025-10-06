Замдиректора Благотворительного фонда «Троя» из Рузы удостоен ордена Преподобного Сергия Радонежского

сегодня в 19:41

Орден вручен за значительный вклад в поддержку Специальной военной операции. Торжественная церемония подчеркнула важность деятельности фонда и значимость усилий волонтеров.

Благотворительный фонд «Троя» за три года направил на фронт более 160 тонн гуманитарных грузов, оказывая необходимую помощь защитникам Отечества. Такая работа получила высокую оценку властей и свидетельствует о доверии и благодарности государству.

Владимир Новиков выразил уверенность, что жители Рузского округа будут продолжать активно поддерживать специальную операцию, веря в победу и служа интересам России. Его пример вдохновляет многих соотечественников, демонстрируя сплоченность и патриотизм народа.

«Мы гордимся вкладом жителей Рузского муниципального округа в помощь СВО и продолжаем двигаться вперед, веря в победу и служа интересам нашей великой страны! Спасибо каждому из вас за вашу поддержку и преданность общему делу! Вместе мы победим!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.