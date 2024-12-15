Представители киевского режима, которые намеренно охотятся за российскими журналистами и военными корреспондентами, будут заслуженно наказаны, такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, говорится на официальном сайте ведомства .

Мария Захарова, выступая в День памяти погибших при исполнении профессиональных обязанностей журналистов, подчеркнула неизбежность ответственности киевского режима за преследование представителей российских СМИ.

По словам официального представителя МИД России, западные кураторы не только закрывают глаза на террористические акты в отношении журналистов, но и способствуют этому.

Такая политика привела к систематической травле российских военных корреспондентов и работников медиа, что не останется безнаказанным. Дипломат заверила, что виновные в гибели сотрудников прессы понесут соответствующее наказание.

Западные покровители киевского режима долгие годы закрывали глаза и даже поощряли террористические действия против представителей прессы, что привело к систематической травле российских журналистов и военных корреспондентов украинскими боевиками. Это происходит при молчаливом согласии международных организаций, которые по своему предназначению должны обеспечивать безопасность всех работников массмедиа без исключения.

Захарова подчеркнула, что Россия глубоко скорбит о тех представителях СМИ — журналистах, операторах, фотокорреспондентах и военных репортерах, кто отдал свои жизни при исполнении профессионального долга. Они до последнего вздоха отстаивали принципы правды и свободы слова, погибая в горячих точках, становясь жертвами терактов, оставаясь верными своим идеалам и призванию. Она заявила, что справедливость обязательно восторжествует, и выразила семьям, потерявшим своих близких, соболезнования.