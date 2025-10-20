За три часа уничтожено 14 беспилотников над тремя областями
Системы ПВО сбили 14 украинских дронов над тремя регионами России
В течение трех часов с 20:00 до 23:00 по московскому времени расчеты противовоздушной обороны перехватили 14 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Согласно официальным данным, десять воздушных целей были уничтожены в небе над Ростовской областью, три — над Воронежской областью и один над Саратовской областью.
Операция проведена дежурными средствами ПВО без дополнительных подробностей о возможных последствиях или повреждениях на земле.