За три часа уничтожено 14 беспилотников над тремя областями

сегодня в 23:41

В течение трех часов с 20:00 до 23:00 по московскому времени расчеты противовоздушной обороны перехватили 14 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Согласно официальным данным, десять воздушных целей были уничтожены в небе над Ростовской областью, три — над Воронежской областью и один над Саратовской областью.

Операция проведена дежурными средствами ПВО без дополнительных подробностей о возможных последствиях или повреждениях на земле.