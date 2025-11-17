За три часа над четырьмя регионами России сбиты 18 беспилотников ВСУ

сегодня в 23:18

Российские системы противовоздушной обороны за вечерний период с 20.00 до 23.00 по московскому времени уничтожили восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Наибольшее количество воздушных целей — десять единиц — было перехвачено над территорией Белгородской области.

Еще пять дронов сбито в небе над Брянской областью, два над Смоленской областью и один над Воронежской областью.

Все воздушные цели идентифицированы как беспилотники самолетного типа.