За сутки ВСУ совершили семь атак на объекты энергетической инфраструктуры РФ

За сутки украинские войска попытались совершить семь атак на объекты энергетической инфраструктуры РФ. Удары наносились в трех регионах России, сообщает Минобороны РФ.

5 апреля в 06:43 ВСУ атаковали высоковольтную линию Островская-Ковыльное «Крымэнерго» в Крыму. Она получила повреждения.

В Брянской области 5 апреля в 12:52 ВСУ нанесли удар по энергообъекту Хвощевская. Свет перестал работать у жителей Севского района.

5 апреля в 14:20 ВСУ нанесли удар беспилотником по высоковольтной линии филиала «Россети Центр» — Брянскэнерго». Без света осталась часть жителей Севского района.

5 апреля в 14:53 этот же объект инфраструктуры ВСУ атаковали снова. В этот раз без света остались некоторые абоненты в Суземском районе.

В Ростовской области 6 апреля в 01:16 ВСУ был нанесен удар по энергетическому объекту Ростовская. Была отключена высоковольтная линия.

В Воронежской области 6 апреля в 06:05 ВСУ нанесли удар по распределительному надземному стальному газопроводу низкого давления, принадлежащему «Газпрому». В 07:43 этот же объект снова получил урон.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявлял, что Киев будет соблюдать договоренности по прекращению удара по энергетическим объектам с 18 марта. Однако с тех пор ВСУ даже на день не останавливались и продолжали наносить удары по энергетическим объектам РФ, отметили в Минобороны РФ.