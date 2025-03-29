Российские военные продолжают ликвидировать украинские формирования в Курской области. За последние сутки противник потерял на этом направлении более 190 бойцов, сообщили в Минобороны .

За последние сутки российские военные нанесли успешные удары по позициям украинских сил в районе населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области, где дислоцировались подразделения механизированной бригады, двух десантно-штурмовых соединений, а также личный состав президентской бригады и формирования территориальной обороны Украины.

За это же время в Сумской области российские военные нанесли комбинированные удары по украинским позициям. Авиация и артиллерия атаковали множество населенных пунктов, включая Горналь, Гуево, Олешню и более двадцати других локаций в регионе.

В результате проведенных операций украинские вооруженные силы потеряли свыше 190 бойцов. Также было уничтожено различное военное оборудование: две пехотные боевые машины, бронированная техника, восемь транспортных средств, артиллерийское орудие и три минометные установки. Кроме того, российским силам удалось ликвидировать шесть центров управления беспилотниками и склад с боеприпасами.

Согласно данным о потерях противника на Курском направлении с начала военных операций, вражеские силы утратили значительное количество живой силы и техники. Численность погибших военнослужащих превысила семьдесят тысяч человек. Техника, выведенная из строя, включает свыше четырехсот танков и более трехсот боевых машин пехоты.

Противник также лишился почти трехсот бронетранспортеров и более двух тысяч двухсот боевых бронированных машин. Автомобильный парк врага сократился примерно на две с половиной тысячи единиц. Артиллерийские потери составили около шестисот орудий.

Среди уничтоженных систем залпового огня — пятьдесят три пусковые установки, включая американские комплексы HIMARS и MLRS. Противник также потерял двадцать шесть пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку и десять транспортно-заряжающих машин.