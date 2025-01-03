Российские военные продолжают вытеснять представителей киевского режима с территории Курской области. За сутки они ликвидировали 225 бойцов ВСУ, об этом сообщили в Минобороны РФ.

В районе Курской области российские военные силы продолжают успешные боевые действия против украинских формирований. В ходе операций группы «Север» были отражены попытки контратаки противника и нанесены существенные удары по разнообразным подразделениям ВСУ. Боевые столкновения развернулись в четырнадцати населенных пунктах, включая Суджу, Бондаревку, Погребки, Махновку и другие села региона.

Под удар попали различные бригады противника — от механизированных и десантно-штурмовых до подразделений морской пехоты и территориальной обороны. Особенно ожесточенные бои велись в районах Леонидово, Локни, Малой Локни и Черкасского Поречного.

В ходе суточных боевых действий украинские войска потеряли порядка 225 бойцов. Среди уничтоженной техники числятся пять единиц автотранспорта, два БТР, три ББМ и одно артиллерийское орудие.

В девятнадцати населенных пунктах Сумской области, включая Басовку, Беловоды, Журавку, Мирополье, а также Александрию, Веселовку, Викторовку, Горналь, Гуево, Зазулевку, Колмаков, Лебедевку, Мартыновку, Михайловку, Николаевку, Никольский, Русское Поречное, Свердликово и Южный, российские военные нанесли комбинированные удары. Были задействованы артиллерийские подразделения и авиация, включая оперативно-тактическую и армейскую, по скоплениям живой силы и военной техники противника.

В ходе военной операции на Курском участке фронта вражеские войска понесли существенные потери в живой силе и технике. Противник лишился свыше 47 тысяч солдат и офицеров, а также значительного количества бронетехники: были уничтожены 204 БМП, около полутора сотен БТР и 263 единицы танков.