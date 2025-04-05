За сутки ВСУ 14 раз атаковали российские объекты энергетики

В течение последних суток специалисты зафиксировали 14 нападений со стороны украинских вооруженных сил на энергетическую инфраструктуру России, об этом говорится в очередном отчете Минобороны .

Представители киевского режима в течение суток атаковали объекты энергетики в разных российских регионах. На Брянскую область 4 апреля пришлось 4 удара: в 07:10, в 16:06, в 21:06 и 21:39 по московскому времени. Нападению подверглись энергообъект «Ивановка» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго», энергообъект Климово филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго», энергообъект Погар филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» и энергообъект Хвощевская филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Без электричества остались часть потребителей.

В Белгородской области ВСУ ударили по объектам энергетики в 07:40, 8:00, 11:46, 14:38 и 15:22. Атаки привели в том числе к обрывам проводов высоковольтных линий. Часть населения осталась без энергии.

ВСУ также атаковали разные объекты в Смоленской и Липецкой областях. Часть бытовых потребителей перестали получать энергию из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

«5 апреля в 00:11 в Херсонской области в результате атаки украинского ударного БПЛА на подстанцию 150 кВ Виноградово филиала ПАО „Россети“ — Таврическое ПМЭС повреждено комплектное распределительное устройство 10 кВ. В 01:25 объект повторно атакован украинским БПЛА», — говорится в сообщении Минобороны.

5 апреля в 00:40 удар ВСУ пришелся по объектам в Воронежской области. Без электроснабжения оставались около 1 820 бытовых потребителей.

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен на 30-дневный мораторий, который вводит ограничения на удары по ряду объектов, ВСУ продолжают наносить удары вопреки приказам своего лидера. За сутки они совершили в общей сложности 14 ударов.