Российские военные продолжают специальную военную операцию на Украине. За последние сутки они поразили шесть снарядов РСЗО HIMARS и 50 дронов, сообщает Минобороны РФ .

В ходе боевых действий российские военные силы провели масштабную операцию, в результате которой атаковали 164 различные локации, где располагались украинские формирования и зарубежные наемники. Удары наносились исключительно по военным объектам противника с использованием разнообразных средств поражения — от авиации до артиллерии.

Системы ПВО успешно справились с воздушными целями противника, уничтожив полсотни беспилотников самолетного типа. Кроме того, были перехвачены и нейтрализованы 6 американских ракет, выпущенных из систем HIMARS.

За время проведения СВО противник понес масштабные потери в технике. Среди уничтоженной военной техники числятся тысячи единиц бронетехники и артиллерийских систем — более 20 тысяч танков и бронемашин, свыше 20 тысяч артиллерийских орудий и минометных установок. Воздушная составляющая потерь включает 652 самолета и 283 вертолета, а также порядка 40 тысяч БПЛА. Противник лишился 590 комплексов ПВО и 1507 реактивных систем залпового огня. Кроме того, выведено из строя около 30 тысяч единиц специальной автомобильной техники военного назначения.