За съемку атаки дронов астраханцев теперь ждет штраф до 100 тыс рублей

В Астраханской области начал действовать запрет на съемку беспилотников и работу ПВО, а также на публикацию таких материалов. За несоблюдение этого требования предусмотрены штрафы. Постановление было подписано губернатором региона Игорем Бабушкиным, сообщает «Бриф24» .

Запрещается фиксировать атаки дронов, их последствия, работу систем ПВО и РЭБ, а также силы и средства ВС РФ, правоохранительных органов, объектов связи, охраны критически важных структур, таких как ТЭК, объектов промышленности, ЖКХ и др. Запрет касается также размещения данной информации – фото и видео – в Сети.

С 13 февраля за нарушение указанных правил физические лица штрафуются на суммы от 1 до 3 тыс. рублей, должностные лица — от 10 до 20 тыс. рублей, организации — от 20 до 50 тыс. рублей. При повторных нарушениях штрафы возрастут: для физлиц они составят от 3 до 5 тыс., для должностных — от 20 до 50 тыс., а для организаций — от 50 до 100 тыс. рублей.

Запрет не затрагивает деятельность органов государственной власти и официально распространяемую ими информацию.