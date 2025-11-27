За ночь ВСУ атаковали Россию с помощью 118 беспилотников

Минобороны: в ночь на 27 ноября над территорией России сбиты 118 дронов

За период с 23:00 26 ноября до 8:30 27 ноября средствами противовоздушной обороны было ликвидировано 118 украинских беспилотников самолетного типа. Противник пытался атаковать разные российские регионы, сообщили в Минобороны РФ .

В частности, над Белгородской областью сбито 52 БПЛА, над Курской областью — 26 БПЛА, над Самарской областью — 18 БПЛА, в небе над Краснодарским краем уничтожено 6 БПЛА, в Брянской области — 6 БПЛА, над Воронежской областью — 2 БПЛА, в Липецкой области — 2 БПЛА, в Оренбургской области — 2 БПЛА.

Над Волгоградской, Тульской, Ростовской областями и над акваторией Черного моря было ликвидировано по одному вражескому беспилотнику.

На момент публикации заметки информации о пострадавших в связи с ликвидацией украинских дронов не поступало.

