Прошлой ночью российские системы противовоздушной обороны успешно обезвредили большое количество беспилотников с украинской стороны. В общей сложности было нейтрализовано 126 дронов, атаковавших различные регионы России, сообщили в Минобороны РФ .

Наибольшее число вражеских дронов было сбито над Волгоградской областью — 64 единицы. Воронежская область подверглась атаке 38 беспилотников, все они были перехвачены.

В Белгородской области системы ПВО уничтожили 14 БПЛА, а в Брянской — семь. Также были зафиксированы и нейтрализованы два беспилотных аппарата над Ростовской областью и один над территорией Курской области.

Российские военные держат ситуацию на контроле и успешно отражают попытки киевского режима атаковать регионы страны.