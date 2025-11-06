сегодня в 14:16

За неделю подмосковные единороссы отправили в зону СВО около 8 тонн гумпомощи

В сборе и передаче новых партий грузов участвовали члены «Единой России», активисты, неравнодушные жители, предприятия и волонтеры. В состав грузов вошли масксети, транспорт, оборудование, одежда и другие необходимые предметы, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Из Лобни в зону проведения спецоперации направили почти пять тонн помощи: медикаменты, теплые вещи, обувь, генераторы и инструменты. В сборе груза участвовали секретарь местного отделения «Единой России» Анна Кротова, депутаты партии, жители, школы города, окружной филиал Всероссийского общества инвалидов.

В День народного единства из Власихи в зону СВО направился гуманитарный конвой с около 2,5 тонны груза: это прицелы, масксети, генераторы, инструменты, медикаменты, дрон-детекторы, а также автомобиль повышенной проходимости. Кроме того, отделению Красного Креста и администрации Лисичанска в ЛНР передадут одежду, предметы первой необходимости и учебные принадлежности. Конвой отправился в новые регионы под руководством депутата фракции «Единая Россия», главы волонтерского объединения «Доброволец РВСН» Алексея Клюкина.

В преддверии праздника очередную партию гумпомощи отправили и из Балашихи. В нее вошли тепловые пушки, маскировочные сети, предметы личной гигиены, сладости, фрукты, письма детей со словами поддержки.

Накануне памятной даты новую партию груза также подготовили единороссы из Молодежного. В сборе приняли участие депутаты партии, добровольцы, активисты молодежного парламента, местные жители.

«Отправили медикаменты, перевязочные материалы, продукты питания и канцтовары для школьников новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — отметил член местного политического совета «Единой России», глава городского округа Андрей Михайлов.

Напомним, поддержка участников СВО — одно из основных направлений Народной программы «Единой России». С начала спецоперации подмосковные единороссы отправили фронту и новым регионам более 16,5 тысячи тонн грузов.

«Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может каждый желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.