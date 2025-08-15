За неделю из Подмосковья в зону СВО отправили пять гумконвоев

В течение недели из регионов Московской области в зону СВО отправиди пять гуманитарных конвоев, еще несколько партий собраны и готовы к транспортировке. В зону СВО отправлены грузы из Лобни, Шаховской, Лотошино, Одинцовского и Пушкинского округов. В составе — продукты длительного хранения, медикаменты, тактическая и бытовая номенклатура, стройматериалы, средства связи и защиты, сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В Лобне укомплектованы свыше 1,3 тонны гуманитарного груза. В него вошли: питьевая вода, кабели, газовые баллоны, продукты длительного хранения, медикаменты, стройматериалы, одежда, обувь, квадрокоптер, а также кофе и сладости по заявкам военнослужащих. Груз будет направлен в зону СВО во второй половине августа.

В Пушкинском округе депутат Мособлдумы Михаил Ждан направил тактические рюкзаки, генератор, газовые баллоны, хозяйственные товары и средства гигиены; системный сбор иднт при участии жителей, волонтнров и бизнеса. В свою очередь в Лотошино активисты передали родственникам участников СВО продуктовые наборы и медикаменты по запросам бойцов.

В Шаховской при участии депутата Андрея Гриднева и волонтнрского штаба «Шаховская — Нашим» подготовлена партия для доставки в Брянск, Донецк, Белгород и Старобельск: стройматериалы, дроны, рации, противодроновые шторы и антитепловизионные одеяла, маскировочные сети, карематы, средства гигиены, посуда, а также продукты и сладости; действует постоянная точка сбора.

В Одинцовском округе по обращению «Боевого Братства» оперативно доукомплектовали груз для 12-го танкового полка на Сватово-Купянском направлении — переданы сетка-рабица для «мангалов» и саморезы.

С начала 2025 года в Подмосковье собрано и отправлено более 326 тонн адресной помощи, а всего с начала специальной военной операции — свыше 15 000 тонн гуманитарных грузов.

Напомним, что сбор помощи продолжается на базе общественных принмных «Единой России» в муниципалитетах Подмосковья. Присоединиться могут все желающие, адреса и контакты местных принмных доступны на региональном сайте отделения партии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.