В течение десяти часов российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями семи регионов страны.

Воздушные цели были уничтожены в период с 13:00 до 23:00 по московскому времени над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

