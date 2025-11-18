За 10 часов ПВО уничтожила 18 украинских дронов
ПВО уничтожила 18 украинских дронов над семью регионами России
Беспилотные летательные аппараты ВСУ сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Тульской областями и Московским регионом, сообщили в пресс-службе Минобороны.
В течение десяти часов российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями семи регионов страны.
Воздушные цели были уничтожены в период с 13:00 до 23:00 по московскому времени над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской и Тульской областями, а также над Московским регионом.
