Выплаты контрактникам в Татарстане снизили в 4 раза

Власти Татарстана изменили размер единовременной финансовой помощи для граждан, подписывающих контракт с Минобороны. Теперь добровольцы, направляющиеся для участия в специальной военной операции, получат единовременно 800 тыс. рублей, сообщает издание «Ведомости» .

С августа 2025 года выплата для контрактников предоставлялась в размере в 3,1 млн рублей. Однако теперь все, кто решит подписать контракт, будут разово получать в 4 раза меньше — 800 тыс. рублей.

Указанная выплата теперь состоит из двух частей: 400 тыс. рублей выделяются из бюджета республики и 400 тыс. рублей — из федерального бюджета. В августе по распоряжению главы Татарстана Рустама Минниханова единовременная выплата для контрактников была увеличена до 3,1 млн рублей, при этом 2,7 млн рублей приходилось на региональную доплату.

В настоящее время одна из самых высоких выплат при подписании контракта с Минобороны установлена в Московской области. Здесь бойцам разово начисляют 3 млн рублей, а оформить документы и пройти медкомиссию помогают в едином центре отбора кандидатов на службу по контракту в Балашихе. Узнать подробности можно на официальном сайте контрактмо.рф.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.