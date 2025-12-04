Военный врач Виктория Малькова заявила, что бойцы ВС РФ в госпитале в Курской области, как и персонал, ее поразили: ребята выглядят потерянными, а медсестры, напротив, проявляют идеальный профессионализм, сообщает газета « Петербургский дневник ».

«Морально выдержанные настолько, что я перед ними снимаю шляпу. Работают сутки через сутки: встала, пошла, отработала. И так день за днем. Я не склонна к пафосу, но я бы назвала выдающимися людьми штатных сестер этих госпиталей: Татьяну Быстрову, Ульяну Сохину и многих других», — сказала доктор.

По ее словам, бывали и трагикомические ситуации: например, один боец отказался забирать постельное белье с Человеком-пауком: по его мнению, западный символ «его уничтожает».

Через полгода работы в госпитале Малькова вернулась в родной Санкт-Петербург, где ее ждали муж, дочка и кошка. Она уже скучает по работе и собирается вернуться в отделение в институте скорой помощи, где трудилась до прифронтового госпиталя.

