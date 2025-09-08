Заброшенное укрепление обрушилось на бойца после серии ударов вражеских дронов, и командование уже считало его погибшим.

Группа военных выдвинулась на штурм лесопосадок вблизи границы ДНР. Продвигаясь по открытой местности, она была обнаружена украинским беспилотником.

Бур укрылся в пустом деревоземляном убежище, но дрон последовал за ним внутрь. Вскоре произошли новые удары, которые полностью заблокировали выход. Четыре дня солдат выбирался из-под завала. К счастью, его рация пережила обстрел, что позволило сообщить о себе.

Первое боевое крещение Бура в качестве штурмовика произошло в окрестностях Федоровки. Задачей была зачистка лесополос, где солдат уже поджидал противник. Несмотря на то, что бойцы ВСУ укрывались в укрепленном бетонном доте, российским военным удалось его захватить.