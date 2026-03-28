ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 72 дронами, пять человек ранены

Гладков: один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область 72 дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Белгородскую область с помощью боевых беспилотников. Так, за последние сутки противник пытался ударить по региону с помощью 72 дронов, большая часть из которых была сбита, но пострадавших и жертв избежать не удалось. О ранении пяти человек и гибели еще одного мирного жителя в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В селе Маломихайловка в результате атаки дрона на автомобиль погиб мужчина. Машина повреждена. В селе Нежеголь от удара FPV-дрона по „ГАЗели“ пострадал водитель. В тяжелом состоянии мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу», — рассказал Гладков.

Атакам представителей киевского режима подверглись разные округа. В том числе Белгородский округ. В селе Чайка травмы получили мужчина и женщина, оба пострадавших госпитализированы. Еще один человек ранение получил в районе хутора Церковный.

В Грайвороне при отражении вражеской атаки при исполнении служебного долга ранение получил боец «Орлана». Пострадавшего госпитализировали, лечение он будет проходить в стационарном режиме.

Также противник пытался атаковать Валуйский, Грайворонский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский и Шебекинский округа. В общей сложности ВСУ задействовали для обстрелов 72 дрона, большая часть которых была сбита или подавлена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.