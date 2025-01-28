ВСУ за сутки 27 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 27 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 108 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«27 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Двадцать семь вооруженных атак — на горловском направлении», — говорится в сообщении.

В результате атак пострадали четыре мирных жителя.

Ранее ВСУ выпустили еще три снаряда по поселку Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Прямое попадание произошло в частный жилой дом.