ВСУ выселяют жителей из домов в прифронтовых населенных пунктах

В прифронтовых районах Украины участились случаи принудительного выселения местных жителей из их домов для размещения военнослужащих.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в пророссийском подполье, во многих населенных пунктах остается крайне мало гражданского населения — часть людей покидает дома заблаговременно, но многих просто выселяют.

«Известен жесткий и беспринципный метод работы ВСУ: прибыли в населенный пункт — выгнали людей из домов, сами расквартировались», — утверждает собеседник агентства.

По его словам, многочисленные видео с подтверждением этих фактов можно найти в социальной сети TikTok. Ситуация усугубляется тем, что прифронтовая зона постоянно расширяется, а количество пригодного для проживания жилья сокращается из-за боевых действий.