ВСУ выпустили по Белгородской области 51 снаряд и атаковали регион 37 БПЛА

Украинские боевики выпустили по Белгородской области 51 снаряд. Также они атаковали регион с помощью 37 беспилотников, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

19 боеприпасов выпустили по поселкам Малиновка, Политотдельский, селам Головино, Красный Хутор, Черемошное, Щетиновка, по хутору Валковский. Также была совершена атака с помощью девяти БПЛА, пять из которых удалось сбить. Два человека получили ранения, повреждены два автомобиля и квартира в МКД.

Борисовский район атаковали пятью беспилотниками, четыре из них были сбиты. Повреждена кровля коммерческого объекта. Три артиллерийских снаряда выпустили по Волоконовскому району.

По Грайворонскому муниципальному округу ВСУ выпустили девять снарядов и два беспилотника. Обошлось без разрушений и пострадавших. Краснояружский район подвергся обстрелам с 19 боеприпасами и 11-ю БПЛА. В результате повредили инфраструктурный объект связи.

Один снаряд и 10 БПЛА выпустили по Шебекинскому муниципальному округу. Пять дронов были сбиты. В селе Муром из-за сброшенных боеприпасов повреждены два нежилых здания.