Украинские войска стягивают военную технику и личный состав, готовясь оборонять хутор Косица в Суджанском районе Курской области. За минувшую ночь российским военным удалось уничтожить некоторые подкрепления сил вторжения в Косице, заявляет «Архангел Спецназа» .

«Противник готовит к обороне Косицу», — утверждает Telegram-канал с аудиторией свыше 1,16 миллиона подписчиков.

Утром 10 января украинские войска попытались прорваться в Махновку на двух боевых бронированных машинах (ББМ), однако их уничтожили FPV-дронами. Во время ночной активности захватчиков по ним также били артиллерией, заявили военные блогеры.

Между тем продолжаются столкновения ВС РФ и ВС Украины в лесах к западу от Старой и Новой Сорочины.

Тем временем украинские осинтеры из проекта DeepState заявили, что российские военные полностью освободили Александрию, Леонидово и Новоивановку в Курской области.