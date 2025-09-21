ВСУ ударили более 100 раз за сутки в Белгородской области

сегодня в 11:26

Гладков: ВСУ ударили по Белгородской области 115 раз за сутки

Украинские боевики атаковали Белгородскую область 115 раз за сутки. Удары наносились беспилотниками и артиллерией, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгородский район был атакован четырьмя БПЛА ВСУ. По Валуйскому муниципальному округу противник запустил шесть БПЛА.

По Грайворонскому муниципальному округу ВСУ ударили 21 раз боеприпасами. Также совершили налет девятью БПЛА.

Краснояружский район подвергся ударам девяти боеприпасов и 25 беспилотников ВСУ. В Ракитянском районе противник атаковал четырьмя БПЛА.

По Шебекинскому муниципальному округу ударили 37 БПЛА ВСУ.

