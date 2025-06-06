сегодня в 10:17

ВСУ ударили беспилотником по зданию суда в Белгороде, пока там был Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия атаковала здание Октябрьского районного суда в Белгороде. В этот момент глава региона приехал на место, чтобы осмотреть последствия первой атаки.

«Пока осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал здание Октябрьского районного суда второй раз с помощью беспилотника самолетного типа», — написал Гладков в Telegram-канале.

В этот момент рядом проезжал мужчина на автомобиле, он пострадал. С баротравмой его доставили во 2-ю городскую больницу Белгорода. В здании суда выбиты окна и поврежден фасад.

Гладков подчеркнул, что ВСУ намерено бьют по городу. Так украинцы пытаются дестабилизировать работу органов власти.