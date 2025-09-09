сегодня в 19:10

ВСУ ударили беспилотниками по четырем населенным пунктам в Белгородской области

Украинские боевики нанесли удары беспилотниками по четырем населенным пунктам. Никто не пострадал, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Отрадном в Белгородском районе из-за взрыва БПЛА был поврежден ангар сельскохозяйственного предприятия. В Березовке Борисовского района FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. У него выбиты стекла и поврежден корпус.

В Муроме Шебекинского округа БПЛА ВСУ нанес удар по частному домовладению. Повреждения получили крыша и внутренняя отделка.

В Хуторище Волоконовского района из-за удара FPV-дрона противника повреждения получил припаркованный автомобиль. Информацию о последствиях выясняют.