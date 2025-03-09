ВСУ совершили первый удар по Чувашии с помощью дронов

Глава Чувашии Николаев рассказал о первом прилете ВСУ по региону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно атакуют разные российские регионы с помощью ударных беспилотников. 9 марта представители киевского режима впервые ударили по Чувашии, об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Олег Николаев.

«Сегодня (9 марта — ред.) утром на территории ФГКУ „Комбинат Буревестник“ в Чебоксарах имело место применение беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших нет», — рассказал Николаев.

По словам главы Чувашской Республики, объект, который в качестве цели выбрали ВСУ, находится на реконструкции. На месте прилета работают оперативные службы, ситуация находится на полном контроле компетентных специалистов.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотника пытались атаковать Воронеж. Вражеский дрон уничтожили в небе над городом.