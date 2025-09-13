ВСУ пытались уничтожить поезд с вооружением для армии России в зоне СВО

Военный комендант железнодорожной станции майор Михаил Демидов не допустил подрыва поезда, в котором перевозились боеприпасы для ВС РФ. Его противник пытался уничтожить на освобожденной территории, рассказали в Минобороны России, сообщает ТАСС .

Демидов отвечал за безопасность перевозок с оружием и боеприпасами для ВС РФ на одной из территорий, из которых были выбиты ВСУ. Однажды противник начал стрелять из артиллерии по железнодорожной станции. Боевики хотели лишить российскую армию снабжения.

Демидов переправил состав на запасные пути. Вагоны перестали находиться в зоне поражения.

После того, как артиллерийский обстрел ВСУ закончился, Демидов проверил ж/д дорогу на предмет разрывов или не взорванных снарядов. После этого его направили в пункт назначения. Благодаря действиям майора получилось сохранить важный ж/д узел и груз для российских войск.