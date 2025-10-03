ВСУ пытались дронами обстрелять три российских региона
Минобороны: над тремя регионами РФ средствами ПВО сбиты шесть дронов ВСУ
Днем 3 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз пытались атаковать российские регионы. Вражеские атаки происходили в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Предварительно известно, что для атак по российским регионам представители киевского режима использовали беспилотники самолетного типа.
С помощью дежурных средств ПВО военные ликвидировали три беспилотника над Курской областью и два над Белгородской областью.
Еще один дрон летел в Брянскую область, но также был успешно сбит российскими средствами ПВО.
