В период празднования 80-летия Победы российские вооруженные силы полностью остановили боевые действия. Начиная с полуночи 8 мая, по гуманным соображениям и согласно распоряжению верховного главнокомандующего РФ, президента страны Владимира Путина, все воинские формирования в зоне СВО сохраняли свои позиции без ведения боевых действий, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российские территории, сообщили в Минобороны РФ .

Режим тишины строго поддерживается российскими военными. На период перемирия прекращено использование беспилотников, артиллерийских установок, ракетных систем и авиации для нанесения ударов.

При этом украинские силы продолжают боевые действия против российских подразделений, игнорируя перемирие. На момент публикации заметки уже зафиксировано 300 атак с использованием дронов, сбрасывающих взрывные устройства. На территории ДНР в районе Дзержинска произошло нападение, а на Курском направлении украинские войска дважды пытались проникнуть на территорию России.

Вдоль всего фронта не прекращаются артиллерийские обстрелы российских позиций. Минометы, танки и артиллерия ВСУ задействованы в 173 случаях обстрелов, еще четыре атаки были проведены с использованием РСЗО. Таким образом, перемирие фактически не соблюдается украинской стороной.

В общей сложности Минобороны зафиксировало 488 случаев нарушения перемирия. Российские вооруженные силы симметрично отвечают на подобные нарушения со стороны украинских военных и продолжат соответствующим образом реагировать на ситуацию, давая ответ на все противоправные действия Киева. Умышленные разрушительные шаги, предпринимаемые Украиной против России, свидетельствуют о том, что киевское руководство стремится блокировать возможность мирного разрешения украинского кризиса.