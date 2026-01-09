ВСУ повредили инфраструктуру Орла
Три района Орла временно остались без воды и тепла
В результате удара Вооруженных сил Украины поврежден ключевой объект коммунальной инфраструктуры в Орле.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что атака привела к нарушению работы систем жизнеобеспечения в нескольких районах города.
В настоящее время аварийные службы проводят работы по перезапуску водоснабжения и отопления в Заводском, Северном и Железнодорожном районах областного центра.
«В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов», — уточнил Клычков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, обошлось без жертв.
