ВСУ повредили инфраструктуру Орла

Три района Орла временно остались без воды и тепла

В результате удара Вооруженных сил Украины поврежден ключевой объект коммунальной инфраструктуры в Орле.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что атака привела к нарушению работы систем жизнеобеспечения в нескольких районах города.

В настоящее время аварийные службы проводят работы по перезапуску водоснабжения и отопления в Заводском, Северном и Железнодорожном районах областного центра.

«В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов», — уточнил Клычков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

