ВСУ попытались атаковать беспилотниками спиртовой завод в Тульской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Два беспилотника ВСУ PD-2 были уничтожены ПВО РФ на подлете к спиртовому заводу «Абсолют» в Тульской области, пишет SHOT.
На заводе «Абсолют» занимаются производством пищевого спирта, никакую военную продукцию на заводе не производят.
ВСУ дважды за ночь безуспешно пытались нарушить работу предприятия. Первый беспилотник уничтожили около 3 часов ночи, второй — спустя 20 минут после предыдущей атаки.
БПЛА с интервалом в 10 км перемещались на предельно низкой высоте.
В результате происшествия на заводе никто не пострадал, о разрушениях также не сообщается.