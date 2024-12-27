ВСУ попытались атаковать беспилотниками спиртовой завод в Тульской области

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Два беспилотника ВСУ PD-2 были уничтожены ПВО РФ на подлете к спиртовому заводу «Абсолют» в Тульской области, пишет SHOT .

На заводе «Абсолют» занимаются производством пищевого спирта, никакую военную продукцию на заводе не производят.

ВСУ дважды за ночь безуспешно пытались нарушить работу предприятия. Первый беспилотник уничтожили около 3 часов ночи, второй — спустя 20 минут после предыдущей атаки.

БПЛА с интервалом в 10 км перемещались на предельно низкой высоте.

В результате происшествия на заводе никто не пострадал, о разрушениях также не сообщается.