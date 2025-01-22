ВСУ подорвали пожарную машину в Брянской области

Беспилотник ВСУ атаковал пожарную машину в Брянской области
Спецоперация

Фото - © Telegram-канал посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника

Беспилотник ВСУ атаковал пожарную машину в селе Хоромное Брянской области, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Украинские БПЛА атаковали пожарный автомобиль и частный жилой дом», — сказано в сообщении.

О пострадавших информации нет.

Ранее украинский БПЛА атаковал автомобиль в Белгородской области, ранен мирный житель.