ВСУ подорвали пожарную машину в Брянской области
Беспилотник ВСУ атаковал пожарную машину в Брянской области
Фото - © Telegram-канал посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника
Беспилотник ВСУ атаковал пожарную машину в селе Хоромное Брянской области, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Украинские БПЛА атаковали пожарный автомобиль и частный жилой дом», — сказано в сообщении.
О пострадавших информации нет.
Ранее украинский БПЛА атаковал автомобиль в Белгородской области, ранен мирный житель.