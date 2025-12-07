сегодня в 22:26

ВСУ подорвали дамбу под Краматорском для сдерживания наступления ВС РФ

Украинские военные на фоне успешного продвижения российских войск осуществили подрыв дамбы в селе Приволье недалеко от Краматорска, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Как пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на 30-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, дамба была подорвана с целью остановить продвижение российских войск.

«ВСУ подорвали дамбу в селе Приволье, для того чтобы остановить продвижение российских войск», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале

Населенный пункт находится на подконтрольной украинской армии территории Донецкой Народной Республики.

