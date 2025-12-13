сегодня в 12:40

ВСУ отправили на штурм Купянска до 4 тыс бывших зэков

Командование ВСУ отправило до четырех тыс. экс-заключенных штурмовать Купянск в Харьковской области. Они используют тяжелую технику и хотят прорвать российскую линию обороны с западных окраин населенного пункта, сообщает Mash .

Продвижение противника составило всего 400 метров. Потери ВСУ понесли большие.

В штурме на стороне противника участвуют украинские осужденные. Их отправляют выполнять задачи, с которых мало кто возвращается.

Еще в Купянске ВСУ задействовали зарубежных боевиков. Среди них наемники из Бразилии, Колумбии.

