ВСУ обстреляли Белгородскую область 82 раза за сутки
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Украинские войска обстреляли Белгородскую область 82 раза за сутки. Использовались беспилотники и боеприпасы, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По Белгородскому району ВСУ нанесли удары 12 беспилотниками. Над Борисовским уничтожен один БПЛА.
Валуйский муниципальный округ боевики ВСУ атаковали 11 беспилотниками. В Волоконовском районе противник скинул три взрывных устройства.
В Грайворонском районе боевики ВСУ нанесли удары семью боеприпасами. Также муниципалитет атаковали 16 беспилотниками.
Над Губкинским городским округом уничтожили один БПЛА самолетного типа. В Краснояружском районе противник атаковал одним боеприпасом и 18 беспилотниками.
В Ракитянском районе по одному беспилотнику атаковали Пролетарский и Добрино. В Шебекинском муниципальном округе противник нанес удары 10 БПЛА.
