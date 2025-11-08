ВСУ обстреляли Белгородскую область 82 раза за сутки

сегодня в 11:44

Украинские войска обстреляли Белгородскую область 82 раза за сутки. Использовались беспилотники и боеприпасы, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По Белгородскому району ВСУ нанесли удары 12 беспилотниками. Над Борисовским уничтожен один БПЛА.

Валуйский муниципальный округ боевики ВСУ атаковали 11 беспилотниками. В Волоконовском районе противник скинул три взрывных устройства.

В Грайворонском районе боевики ВСУ нанесли удары семью боеприпасами. Также муниципалитет атаковали 16 беспилотниками.

Над Губкинским городским округом уничтожили один БПЛА самолетного типа. В Краснояружском районе противник атаковал одним боеприпасом и 18 беспилотниками.

В Ракитянском районе по одному беспилотнику атаковали Пролетарский и Добрино. В Шебекинском муниципальном округе противник нанес удары 10 БПЛА.

