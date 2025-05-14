ВСУ нанесли массированный удар дронами по Токмаку: пострадали мирные жители
В Запорожской области зафиксирована очередная атака украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Токмакского муниципального округа Александра Калмыкова.
По данным местных источников, боевики ВСУ осуществили более пяти ударов дронами-камикадзе самолётного типа по городу Токмаку.
Основными целями стали не только рыночная площадь, но и жилые многоэтажные дома. Удары наносились целенаправленно по гражданским объектам.
В результате обстрела госпитализирована пожилая женщина с острым стрессовым расстройством.
Медики и спасатели оперативно прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий атаки. Сообщается о значительных разрушениях в жилом секторе.