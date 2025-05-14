ВСУ нанесли массированный удар дронами по Токмаку: пострадали мирные жители

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В Запорожской области зафиксирована очередная атака украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру, сообщает ТАСС , ссылаясь на главу Токмакского муниципального округа Александра Калмыкова.

По данным местных источников, боевики ВСУ осуществили более пяти ударов дронами-камикадзе самолётного типа по городу Токмаку.

Основными целями стали не только рыночная площадь, но и жилые многоэтажные дома. Удары наносились целенаправленно по гражданским объектам.

В результате обстрела госпитализирована пожилая женщина с острым стрессовым расстройством.

Медики и спасатели оперативно прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий атаки. Сообщается о значительных разрушениях в жилом секторе.