ВСУ используют в зоне СВО «убийц» размером с ладонь

В зоне спецоперации украинские боевики в первый раз использовали ударные микродроны, длина которых составляет меньше 10 сантиметров. Солдат ВС РФ с позывным Аскет рассказал сайту MK.ru , что для уничтожения подобных БПЛА нужна доработка средств радиоэлектронной борьбы.

В микродрон противник вставил боевой заряд. Российские солдаты «посадили» беспилотник и разбирают его, чтобы обнаружить все уязвимости. Микродрон почти бесшумен. На малом расстоянии его сложно обнаружить. Также подобный беспилотник сложно сбить из огнестрельного оружия.

Но у микродронов ВСУ есть и минус. У них маленький аккумулятор, поэтому на большом расстоянии использовать подобное вооружение сложно. Повредить технику микродрон ВСУ не сможет. Однако он может нанести урон солдатам.

У российских войск есть средства, которые позволят заметить микродрон. Например, можно использовать детектор БПЛА «Булат».

«Необходимо усиливать защиту объектов, дорабатывать системы радиоэлектронного подавления, включая их в локальные контуры охраны», — добавил Аскет.

