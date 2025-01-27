ВСУ используют американские гаубицы 1941 года

Американские гаубицы M101, взятые на вооружение в 1941 году, используют ВСУ в Харьковской области, пишет «Российская газета» .

В соцсетях появились фотографии артиллерийской позиции гаубицы M101 образца 1941 года. Орудие находится вблизи жилья и замаскировано сеткой для защиты от дронов-камикадзе, указывает издание.

Разработку орудия начали в еще 1919 году, а приняли на вооружение в 1941 году. Ее дальность стрельбы всего 11 км.

США использовали гаубицу во время войн в Корее и Вьетнаме.