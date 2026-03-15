ВСУ хотели ударить 20 БПЛА по Москве ночью

сегодня в 08:04

Российские средства ПВО сбили 20 летевших на Москву беспилотников за ночь. Суммарно было ликвидировано 170 БПЛА ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Атаку отражали с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта. Беспилотники ВСУ сбили в Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской областях.

Также украинские беспилотники ликвидировали в Волгоградской, Тульской, Ростовской, Саратовской. Еще БПЛА ВСУ сбили в Краснодарском крае, Республиках Адыгея, Крым.

Помимо этого, украинские беспилотники ликвидировали над Черным морем и Московским регионом. 20 из них летели на российскую столицу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.