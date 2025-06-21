ВСУ дважды за час атаковали дронами Брянскую область

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Богомаз: в небе над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российские регионы. Днем 21 июня представители киевского режима пытались ударить по Брянской области дронами. О ликвидации двух вражеских объектов в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз.

По данным Минобороны России, Украина пыталась атаковать российский регион в период с 13:35 до 14:15 по московскому времени. Оба дрона были успешно ликвидированы.

Ранее Богомаз сообщил, что в ходе атаки ВСУ на село Крапивна Климовского района пострадал сотрудник сельхозпредприятия АПХ «Мираторг». Мужчину доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.